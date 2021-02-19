ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة مواد بترولية بالغربية.. صور

الغربية – مصطفى عادل

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المصابين والوفاة في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبنزين والسولار، تابعة لشركة التعاون البترولية بسيارتين ملاكي على طريق المحلة طنطا قبل مدخل طنطا، وتفريغ حمولتها على الطريق بعد سقوط كبينة السيارة في الترعة.

المصابون هم: عبد العزيز عبد الله عبد العزيز 42 سنه السنبلاوين جروح في فروه الراس واشتباه كسر بالساقين كدمات متفرقه بالجسم، وسهام عبد الرحمن أبو زيد 40 سنه الرجديه اشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى أسفل العين اليمني 5 سم، وياسر حسن محمد خليل 40 سنه طنطا توفي أثناء نقله للمستشفى، ومحمد عبده المتولي دياب 35 سنه الهياتم اشتباه كسربالساق اليمنى، وسماح سيد أحمد عبد الفتاح 39سنه طنطا اشتباه نزيف بالمخ سحجات وجروح وكدمات متفرقه بالجسم واشتباك كسر بالحوض، وأسماء صديق منصور 30 سنه الهياتم اشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه نزيف بالبطن.

ووقع حادث انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بإحدى ترع طريق المحلة - طنطا بمحافظة الغربية، بعد تصادمها بسيارتين ملاكى وتروسيكل، وأدى الى إصابة 5 ووفاة شخص .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، اخطارا من مرور مركز طنطا، يفيد بانقلاب سيارة نقل داخل إحدى الترع، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وتم فرض كردون أمنى حول المكان للتعامل مع المواد البترولية المسكوبة خشية اشتعالها.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق ومعرفة أسباب الحادث وكيفية وقوعه.