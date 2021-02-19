شهادة عالمية لجهاز تنمية المشروعات لجهوده فى تمكين المرأة.. اقرأ التفاصيل

كتبت : نورا فخرى

فى ضوء توجهات القيادة السياسية، أولى جهاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إهتماما كبيراً بالعمل علي النهوض بالمشروعات التنموية لاسيما المشروعات الخاصة بالمرأة، حسبما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات خلال بيأنها الذى ألقته أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي.

وفى هذا الصدد نستعرض انعكاسات دعم الجهاز للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة والدور التنموى لها فى ضوء كلمة وزيرة التجارة والصناعة :

1- حصل جهاز تنمية المشروعات على شهادة خاتم النوع الاجتماعـــــــــــى (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المسأواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعى فى جميع السياسات الداخلية وفى تنفيذ جميع المشروعات.

2- يعتبر الجهاز أول جهة فى مصر والمنطقة العربية انعكاسا للدعم المقدم من القيادة السياسية ونتيجة للجهود المتواصلة لجهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرتحصل على ختم المسأواة بين الجنسين .

ويأتى ذلك فى ضوء دعم الجهاز تنمية قدرات المرأه وحصولها على المهارات اللازمة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة المردود الإقتصادى لتلك المشروعات.