اليوم السابع
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"سعفان" و" المطيرى" يبحثان استعدادات عقد مؤتمر العمل العربى "افتراضيا" مارس المقبل

الجمعة، 19 فبراير 2021 10:58 ص
"سعفان" و" المطيرى" يبحثان استعدادات عقد مؤتمر العمل العربى "افتراضيا" مارس المقبل وزير االقوى العاملة خلال لقاء المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب

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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبة بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة الـ 94 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية افتراضيا يوم 6 مارس المقبل، وبحث آلية وموعد انعقاد الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، باعتبار أن مصر ترأس المؤتمر فى هذه الدورة، والبدء فى عمل كل الاستعدادات على كل الأطر، فى ظل تحديات مواجهة جائحة كورونا والرؤى المستقبلية لما بعدها.

وطرح "سعفان" و"المطيرى الرؤى ووجهات النظر حول آلية انعقاد المؤتمر وموعده، فضلا عن بحث ملفات العمل على الصعيد العربى وما تقوم به الدول العربية من إجراءات لحماية العمال وضمان استمرار العمل والإنتاج.

واتفق الجانبان فى ختام اللقاء على عرض الأمر على مجلس إدارة المنظمة لاتخاذ القرار فى هذا الشأن .

وكان الوزير قد رحب بـ "المطيرى" فى مستهل اللقاء، مؤكداً العلاقة الوثيقة والطيبة التى تجمع بين الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون فى العديد من الملفات.

ومن جانبه تقدم "المطيرى" بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حبه وتقديره لبلده الثانى مصر، بصفتها عضو أصيل فى مجلس إدارة المنظمة، واختيارها لتكون رئيسة المؤتمر المقبل .


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