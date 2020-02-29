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"العمل العربية": مؤتمر العمل العربى يعقد بالعاصمة مسقط أخر مارس المقبل

السبت، 29 فبراير 2020 07:56 م
"العمل العربية": مؤتمر العمل العربى يعقد بالعاصمة مسقط أخر مارس المقبل مؤتمر العمل العربى
كتب محمود راغب

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وافق مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى ختام أعمال دورته الـ 29 بالقاهرة، على مشروع جدول أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي 2021، وإحالته إلى الدورة 47 لمؤتمر العمل العربى المقرر عقده بالعاصمة مسقط بسلطة عمان، خلال الفترة من 30 مارس إلى 6 أبريل 2020 مع التوصية  بإقرار.
 
وتضمن مشروع جدول الأعمال، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، والنظر فى قرارات وتوصيات مجلس الادارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، المسائل المالية والإدارية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حولا الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي جنيف يونيو2021.
 
 
كما تضمن المشروع بند فني حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، وبند فني حول رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، وتحديد مكان وجدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي 2022.
 
ووافق المجلس - بمشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة، وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة- على الاقتراح المقدم من مكتب العمل العربي بشأن تنظيم منتدي عربي خلال الربع الأخير من 2020 تحت عنوان الاقتصاد الرقمي وأسواق العمل العربية.. الرهانات المستقبلية .. تحت شعار " كن مستعداً  "Be Ready" وتكليف مكتب العمل العربي بالتواصل مع أطراف الإنتاج في البلدان العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ هذا المنتدي.
 
 
كان المجلس قرر فى ختام أعمال دورته الـ29 بالقاهرة، دعوة أطراف الإنتاج فى الدول العربية إلى دعم الصندوق الفلسطينى بكافة الأشكال المادية والعينية، وتكليف مكتب العمل العربى بالاستمرار فى التواصل والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندق التشغيل فى فلسطين.
 
 

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