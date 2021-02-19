اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 04:16 ص
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زيمبابوى تبدأ تحصين العاملين فى القطاع الصحى ضد "كورونا"

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:00 ص
زيمبابوى تبدأ تحصين العاملين فى القطاع الصحى ضد "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
هرارى أ ش أ

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أعلنت زيمبابوي، بدء تطعيم العاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد فيروس "كورونا".

وتلقت زيمبابوى أول 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينى، وكانت من بين واحدة من أولى شحنات اللقاحات الصينية إلى منطقة جنوب إفريقيا، واللقاحات كانت تبرعًا من الصين.

وقال مسؤولو الصحة فى زيمبابوى إن اللقاحات الصينية هى مجرد بداية للملايين التى تحتاجها البلاد لتحصين 10 ملايين شخص ، يمثلون 60٪ من سكان البلاد ، لتحقيق مناعة القطيع.

وسجلت زيمبابوي، حتى اليوم، 35423 حالة كورونا؛ بما فى ذلك 1418 حالة وفاة.

 


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