اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 09:48 م
خالد صلاح
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المغرب يسجل 448 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:46 م
المغرب يسجل 448 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا علم المغرب
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الجمعة ، تسجيل 448 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 480 ألفا و504 حالات.


وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت ، عقب إجراء 9886 فحصا ، قد بلغ 5089223 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في مارس من العام الماضي.


وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8 آلاف و540 حالة، كما تم تسجيل 835 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 463 ألفا و271 حالة.


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