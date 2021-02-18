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جهاز الإحصاء: ثبات معدلات الخصوبة يرفع عدد الأطباء المطلوب لـ257 ألفا فى 2052

الخميس، 18 فبراير 2021 11:23 م
جهاز الإحصاء: ثبات معدلات الخصوبة يرفع عدد الأطباء المطلوب لـ257 ألفا فى 2052 مستشفى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تأثير الزيادة السكانية على القطاع الصحي، حيث توقعت البيانات أن يرتفع عدد الأطباء المطلوب توفيرهم في كافة القطاعات الصحية من 128 ألف طبيب في عام 2017 إلى 257 ألف طبيب، وذلك في حال ثبات معدل الخصوبة عند 3.4 طفل لكل سيدة، أما في حال تراجع معدل الخصوبة عند 2.1 مولود لكل سيدة فمن المتوقع أن يصل عدد الأطباء المطلوب توفيرهم من 128 ألف طبيب عام 2017 إلى 207 ألف طبيب فقط.

وقالت الدراسة الصادرة عن جهاز الإحصاء، إن عدد الممرضين والممرضات المطلوب توفيرهم سيرتفع من 214 ألف ممرض عام 2017 إلى 345 ألف ممرض عام 2052 في حال ثبات معدل الخصوبة عند 2.1 مولود لكل سيدة، بينما يصل هذا العدد المتوقع من 214 ألف ممرض إلى 429 ألف ممرض حال ثبات معدل الخصوبة عند 4.3 مولود لكل سيدة.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ عام 1897، وكان أول تضاعف خلال 50 سنة، ومع ارتفاع أعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط، ثم حدث التضاعف الثالث خلال 30 سنة، ومع استمرار الارتفاع في عدد السكان نتيجة معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة والتي وصلت إلى "3.4" لكل سيدة سيصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة عام 2052.


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