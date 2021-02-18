اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية تعلن الاستثمار بـ121 مليون يورو فى البيئة والمناخ

الخميس، 18 فبراير 2021 12:40 م
المفوضية الأوروبية تعلن الاستثمار بـ121 مليون يورو فى البيئة والمناخ أورسولا فون دير لاين
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن استثمار 121 مليون يورو لمشاريع متكاملة جديدة في إطار برنامج لايف للبيئة والعمل المناخي. 
 
ويعزز  التمويل  الذي زاد بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي الانتعاش الأخضر ويساعد بلجيكا وألمانيا وأيرلندا وفرنسا والمجر وإيطاليا ولاتفيا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا على تحقيق أهدافها الخضراء.
 
ومن المتوقع أن توجه هذه المشاريع المتكاملة أموالاً إضافية كبيرة ، مما يساعد الدول الأعضاء على الاستفادة من مصادر تمويل الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك الصناديق الزراعية والهيكلية والإقليمية والبحثية ، فضلاً عن الصناديق الوطنية واستثمارات القطاع الخاص.
 
تعمل المشاريع المتكاملة على تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال مساعدة الدول الأعضاء على الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي في ستة مجالات: الطبيعة والمياه والهواء والنفايات وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ.  
 

المفوضية الاوروبية

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تغير المناخ

البيئة

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