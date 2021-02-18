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الصين: عودة واشنطن للاتفاق النووى الطريق الوحيد للخروج من المأزق

الخميس، 18 فبراير 2021 07:57 م
الصين: عودة واشنطن للاتفاق النووى الطريق الوحيد للخروج من المأزق ايران وامريكا
كتب أحمد عرفة

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، إن الصين تؤمن بأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني هي الطريق الصحيحة الوحيدة للخروج من المأزق.

ووفقا لموقع روسيا اليوم دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف إلى العمل لتنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء الخارجية في ديسمبر الماضي، والدفع من أجل عودة غير مشروطة للولايات المتحدة إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ورفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات، وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، لافتة إلى أن الصين تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في معالجة قضايا الضمانات من خلال الحوار والتشاور، وتأمل في أن تلعب جميع الأطراف المعنية دورا بناء في هذا الصدد.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أنه ينبغي على إيران أيضا استئناف تنفيذها الكامل للاتفاق.


الصين

ايران

البرنامج النووي

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