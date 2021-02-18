اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 04:50 م
خالد صلاح
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الداخلية التونسية تعلن إحباط 7 عمليات "اجتياز الحدود البحرية خلسة"

الخميس، 18 فبراير 2021 03:48 م
الداخلية التونسية تعلن إحباط 7 عمليات "اجتياز الحدود البحرية خلسة" الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات الحرس الوطني بنابل، صفاقس، مساكن والمهدية، تمكنت من إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية في تونس خلسة.
وأضافت الداخلية التونسية في بيان اليوم الخميس أنه تم القبض على 46 شخصا من ولايات بنعروس، القيروان، توزر، تطاوين وسوسة.
وأشار البيان إلى أن وحدات الحرس الوطني التونسي قامت بحجز سيارتين كانتا تستغلان في التنقلات ودراجة نارية، وضبطت مبلغا ماليا يقدر بحوالي 80 ألف دينار.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

تونس

الشرطة التونسية

حكومة تونس

الحدود البحرية التونسية

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