وزير التعليم لـ أولياء الأمور: اختصرنا زمن الامتحانات نفسها وهذا ما يمكن عمله

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول والثانى الثانوى والمقرر لها فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، وتقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الاول والثانى الثانوى إلكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقى لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

وقالت الوزارة إنها ستُعقد امتحانات الكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.