محافظ الدقهلية يؤكد جاهزية غرف العمليات لمواجهة غزارة الأمطار

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة هطول الأمطار الغزيرة، موضحا أن كافة غرف العمليات بالمحافظة على أهب الاستعداد لموجة غزارة الأمطار.

وقال محافظ الدقهلية، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن المواطنين بالمحافظة ملتزمون بيوتهم منذ بداية غزارة الأمطار موضحا أن المحافظة شهدت هطول أمطار بصفة مستمرة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المحافظة لديها عربات كبح مياه لمواجهة الأمطار الغزيرة، مؤكدا أنه يوجد تنسيق بين غرف عمليات المحافظة والغرفة المركزية لوزارة التنمية المحلية، والاتصال بين الغرف بشكل مستمر لموافاتها بآخر المستجدات.