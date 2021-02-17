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مجلس الدولة يعلن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد لدفعة 2020

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:08 م
مجلس الدولة يعلن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد لدفعة 2020 مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.
 
وأكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن المجلس حدد بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
 
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.
 
وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام، أن المجلس شدد علي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي موقع مجلس الدولة واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتي يتم التسجيل، منبهاً انه لم يلتفت الي الطلبات السابقة علي الميعاد المحدد لبدء التسجيل، أو التي سترد بعد آخر يوم محدد للتسجيل.
 

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