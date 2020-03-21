اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 08:47 ص
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س وج.. لماذا يتعرض البعض لإفراز هرمون الكورتيزول فى الدم بإفراط؟

السبت، 21 مارس 2020 08:00 ص
س وج.. لماذا يتعرض البعض لإفراز هرمون الكورتيزول فى الدم بإفراط؟ اختبار - ارشيفية
فاطمة ياسر

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التعرض للإفراط أو زيادة نسبة إفراز هرمون الكورتيزول يعد اضطرابا هرمونيا يصاب به البعض، وللتعرف أكثر على هذا المرض اقرأ التقرير التالي وفقا لموقع "HEALTHLINE".

ما هي أهمية  هرمون الكورتيزول؟
 

تقوم الغدة الكظرية بإنتاج هذا الهرمون، ويقوم بتنظيم نسبة ضغط الدم، ودقت القلب والأوعية الدموية، وتقوية الجهاز المناعي، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وتقليل فرص التعرض للتوتر والقلق.

ما هي أسباب ارتفاع هرمون الكورتيزول؟
 

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع نسبة هرمون الكورتيزول في الدم، ومنها:

-ارتفاع مستويات التوتر.

-الحمل وخاصة في الثلث الأخير.

-الشعور بالاكتئاب و القلق.

-عدم تناول الأطعمة المغذية أي التعرض لسوء التغذية.

ما هي أعراض  ارتفاع هرمون الكورتيزول؟
 

هناك العديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها لأنها مؤشر علي ارتفاع هرمون الكورتيزول في الدم، ومنها:

-زيادة الوزن بشكل مفاجيء.

-التعرض لتغيرات في البشرة وظهورها بشحوب غير مبرر.

-هشاشة الجلد أو ترقق الجلد ويصبح بيئة خصبة للتعرض للكدمات الغير مبررة.

-التعرض لبطء التئام الجروح .

-التعرض الدائم للالتهابات.

-ظهور حب الشباب بدون أسباب.

-الإصابة الشديدة في الصداع.

-ارتفاع في نسبة ضغط الدم.

-الرغبة الملحة في تناول كميات وفيرة من الماء، والشعور الدائم بالعطش.

-الإصابة والشعور الدائم  بالتعب و الإرهاق الشديد.

-الشعور بالاكتئاب و القلق  والتوتر.

-التعرض لصعوبة في الإدراك.

-التعرض لهشاشة العظام.

-التعرض لعدم انتظام الدورة الشهرية.

-قلة الخصوبة عند الرجل والنساء.

ما هي أسباب الإصابة بارتفاع هرمون الكورتيزول؟
 

هناك بعض الأسباب التي يجب التعرف عليها، ومنها:

-الإصابة بورم في الغدة النخامية وفي العديد من الأحيان يكون حميد.

-الإصابة بمرض في الغدة الكظرية كإضطراب.

-الأشخاص الذين يتناول بعض الأدوية الخاصة بعلاج الالتهابات يكون لديهم فرص الإصابة أكثر.

ارتفاع الكورتيزول، اسباب ارتفاع الكورتيزول في الدم، اعراض ارتفاع الكورتيزول في الدم 

 


الكورتيزول

ارتفاع الكورتيزول

اسباب ارتفاع الكورتيزول

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