سقوط مئذنة مسجد بالسنبلاوبن و3 أعمدة كهرباء بالمنصورة بسبب الطقس

الدقهلية شريف الديب

أسفرت موجة الطقس السيئ الذى ضرب محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، عن عدد من الحوادث لم تسفر عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

شهدت قرية كفر قنصوة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، سقوط مئذنة لمسجد بالقرية نتيجة لسرعة الرياح وحالة الطقس غير المستقر، وعلى الفور انتقل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى مكان الحادث، وأمر بمعاينة المسجد وإزالة أى مواقع تمثل خطورة بالمسجد ورفع آثار المئذنة، وفحص أوراق المسجد وإذ كان صادر له ترخيص أم لا.

وعلى جانب آخر، شهد قسم أول المنصورة سقوط عامودين كهرباء نتيجة لسرعة الرياح، وعلى الفور تم استدعاء فني الكهرباء لرفع الأعمدة وإعادة التيار الكهربائي مرة أخري بعد انقطاعه.

وفى عزبة الشال سقط جزء من بلكونة عقار نتيجة للطقس السيئ، وعلى الفور انتقل مسئولى الحى إلى مكان البلاغ، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات، وتم تشكيل لجنة لفحص المنزل وإزالة مواطن الخطورة به.

كما تسببت موجة الطقس السيئ التى تضرب أنحاء محافظة الدقهلية، فى سقوط عامود إنارة فى الطريق بناحية قرية الدنابيق التابعة لمركز المنصورة، وقد قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة اليوم الأربعاء، بالمرور الميداني على الوحدات المحلية بسلامون وشها ومتابعة الانضباط الوظيفي وسير العمل.

وقد قام سعد بمتابعة حالة الشوارع خلال موجة سقوط الأمطار الحالية، والتأكد من كسح تجمعات المياه وتسليك بلاعات الصرف الصحي.

وخلال مروره تلاحظ سقوط عامود كهرباء بطريق الدنابيق دون وقوع أية خسائر أو إصابات، وعلى الفور تم رفعه من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات واستدعاء مسئولي الكهرباء لإعادة العامود لمكانه واعادة تركيب الأسلاك.



