اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:31 م
خالد صلاح
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انقلاب تريلا وإصابة قائدها بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:13 م
انقلاب تريلا وإصابة قائدها بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي صورة من الحادث
الشرقية -فتحية الديب

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انقلبت سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مُحملة بشُحنة حديد، بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بالقُرب من كوبري "سيراميكا كليوباترا" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فيما أصيب قائدها بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 
البداية كانت بتلقي اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مُحملة بشُحنة حديد بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بالقُرب من كوبري "سيراميكا كليوباترا" بدائرة القسم.
 
أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقله إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 


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