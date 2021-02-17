انقلاب تريلا وإصابة قائدها بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي

انقلبت سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مُحملة بشُحنة حديد، بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بالقُرب من كوبري "سيراميكا كليوباترا" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فيما أصيب قائدها بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية كانت بتلقي اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مُحملة بشُحنة حديد بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بالقُرب من كوبري "سيراميكا كليوباترا" بدائرة القسم.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقله إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.