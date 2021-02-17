أوقاف الوادي الجديد تعقد دورات تدريبية لرفع قدرات الأئمة في النحو والبلاغة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد عن بدء فعاليات اليوم الأول من الدورات التدريبية المتخصصة في اللغة العربية وعلوم النحو والبلاغة اليوم الأربعاء والتي شارك فيها خمسين إمامًا بقاعة مسجد ناصر بالخارجة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

حضر افتتاح الدورة فضيلة الشيخ محمود شاهين مدير المديرية والدكتور سري الشريف عميد كليه الآداب نيابة عن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وجرى عقد محاضرتين تضمنت الأولى شرحا في النحو وحاضر فيها الدكتور السيد محمد أحمد أستاذ النحو والمحاضرة الثانية فى البلاغة وحاضر فيها الدكتور احمد محمد الصغير أستاذ البلاغة بالكلية.

وخلال اللقاء ثمن الدكتور سري الشريف دور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والعون والسداد كما تقدم فضيلة الشيخ محمود شاهين بالشكر والعرفان لرئيس جامعة الوادي الجديد وعميد كلية الآداب والأساتذة المحاضرين في الدورة.

المحاضرون

جانب من الحضور

الأئمة