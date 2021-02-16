ولاية كاليفورنيا تسجل 6487 حالة إصابة و200 حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنها سجلت 6487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و200 حالة وفاة لتصبح كاليفورنيا أولى الولايات داخل أمريكا التي يتخطى عدد الوفيات بها 47 ألف شخص.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة في كاليفورنيا تُعد أدنى زيادة يومية بها منذ أوائل شهر نوفمبر الماضي.
وأضافت الشبكة أن أرقام الحالات المنخفضة في الولاية تعكس الانخفاض الثابت في الحالات الجديدة بعد أن بلغت ذروتها في بداية العام الجاري.
ووصل بذلك عدد حالات الوفاة الإجمالية بسبب الإصابة بالفيروس داخل كاليفورنيا إلى 47 ألفا و43 شخصا.
ولاية كاليفورنيا تسجل 6487 حالة إصابة و200 حالة وفاة بفيروس كوروناالثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:00 ص
كورونا - أرشيفية
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قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنها سجلت 6487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و200 حالة وفاة لتصبح كاليفورنيا أولى الولايات داخل أمريكا التي يتخطى عدد الوفيات بها 47 ألف شخص.
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