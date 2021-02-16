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طقس اليوم .. الأرصاد تحذر من رياح تصل حد العاصفة وسرعتها على القاهرة 40 عقدة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:22 ص
طقس اليوم .. الأرصاد تحذر من رياح تصل حد العاصفة وسرعتها على القاهرة 40 عقدة حالة الأرصاد
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بكافة الأنحاء بالجمهورية، حيث بداية حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة بشمال الصعيد وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشارت هيئة الأرصاد أن سرعة الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تتراوح بين 35 - 40 عقده، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تتراوح بين 45 - 60 عقدة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 45 - 50 عقدة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 45 - 50 عقدة، وشمال الصعيد بين 40 - 50 عقدة، وجنوب الصعيد بين 35 - 40 عقدة.

و يشهد الطقس اليوم الثلاثاء،  طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس  بارد على السواحل الشمالية  الغربية والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.


كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.


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