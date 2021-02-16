رئيس المجلس الرئاسي الليبي: مشاورات تشكيل الحكومة بدأت وستكون جاهزة خلال 10 أيام

كتب أحمد عرفة

قال محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن مشاورات تشكيل الحكومة الليبية بدأت وستكون جاهزة خلال 10 أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسي الليبى الجديد، مساء الاثنين، أن الدكتور محمد المنفي سيزور مدينة طرابلس الثلاثاء في أول زيارة رسمية له بعد توليه رئاسة المجلس.

ونفى المكتب الإعلامى الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" وجود صفحات تتبع رئيس المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو "فيسبوك"، مؤكدا أن كافة الصفحات المنسوبة لرئيس المجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعى مزورة ولا تمت له بأي صفة.