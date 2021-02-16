رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى يصل طرابلس فى أول زيارة بعد توليه منصبه

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يصل إلى طرابلس في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

وفى وقت سابق أعلن المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسي الليبى الجديد، مساء الاثنين، أن الدكتور محمد المنفي سيزور مدينة طرابلس الثلاثاء في أول زيارة رسمية له بعد توليه رئاسة المجلس.

ونفى المكتب الإعلامى الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" وجود صفحات تتبع رئيس المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو "فيسبوك"، مؤكدا أن كافة الصفحات المنسوبة لرئيس المجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعى مزورة ولا تمت له بأي صفة.