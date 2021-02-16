اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:09 م
خالد صلاح
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باكستان تختتم تدريبات بحرية دولية على مكافحة الإرهاب والقرصنة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:41 م
باكستان تختتم تدريبات بحرية دولية على مكافحة الإرهاب والقرصنة عناصر من جيش باكستان
(رويترز)

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اختتمت البحرية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، تدريبات "أمان" السابعة التى تجريها كل عامين بمشاركة العديد من الدول بهدف تعزيز التعاون الدولى فى مجالات مكافحة القرصنة والإرهاب وغيرهما من الجرائم التى تهدد الأمن البحري.

 

وشارك نحو 45 سلاح بحرية، من بينها البحرية الأمريكية والبريطانية والصينة، بسفن ومراقبين فى التدريبات التى جرت فى بحر العرب.

 

وقال الكومودور خان محمود آصف لوسائل الإعلام "الهدف من هذه التدريبات هو جمع البحرية من المنطقة ومن خارجها معا وإجراء تدريبات لتعزيز العمل المشترك، علاوة على التصدى لخطر الإرهاب والجريمة فى القطاع البحري".

 

وأضاف أن المرحلة البحرية من التدريبات التى أجريت على مدى 6 أيام شملت تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب والقرصنة.

 

 

 

 


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تدريبات بحرية دولية

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