البيت الأبيض: يجب وقف تفشي إيبولا في أفريقيا

واشنطن (رويترز)

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء إنه يجب القيام بكل شيء ممكن لوقف تفشي إيبولا في غينيا والكونجو الديمقراطية بأفريقيا قبل أن يتحول إلى جائحة كبرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "لا يمكننا التغاضي عن الأمر حتى في الوقت الذي نكافح فيه كوفيد، علينا توفير القدرة والتمويل اللازمين للأمن الصحي بجميع أنحاء العالم".

ويوم الأحد أكدت الكونجو الواقعة في وسط قارة أفريقيا رصد أربع حالات إصابة منذ السابع من سبتمبر أيلول، وفي غينيا الواقعة بغرب القارة تأكدت إصابة سبع حالات وثلاث وفيات.

وقالت ساكي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث اليوم الثلاثاء مع سفيري غينيا والكونجو وكذلك سيراليون وليبيريا المجاورتين لغينيا لإبداء استعداد الولايات المتحدة للمساعدة.