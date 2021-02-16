اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار غزيرة تضرب مدن ومراكز البحيرة.. وتوقف حركة الملاحة وإغلاق بوغاز رشيد

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:22 ص
أمطار غزيرة تضرب مدن ومراكز البحيرة.. وتوقف حركة الملاحة وإغلاق بوغاز رشيد أمطار غزيرة تضرب مدن ومراكز البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة البحيرة طقسا سيئا منذ الصباح الباكر.. حيث انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة  صاحبها سقوط أمطار غزيرة خاصة على المناطق الساحلية .
 
 
وأدى سقوط الامطار الى توقف حركة الملاحة و الصيد وإغلاق بوغاز رشيد  نظرا لارتفاع مستوى الامواج  وكذلك ادى هطول الامطار  بكثافه الى انخفاض  الحركة التجارية.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على كافة مراكز ومدن المحافظة وان ترتفع حدة الأمواج بالبحر المتوسط  من  ثلاثة الى خمسة امطار  .
 
من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والتأهب بجميع الوحدات المحلية والمديريات لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة 
مشددا على إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتأهب جميع الأطقم والمعدات .
كما شدد محافظ البحيرة   على  مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه و مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها .
 
ووجه محافظ البحيرةبالاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق وإستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق  بالاضافة الى مراجعة صيانة خطوط ومجالات الكهرباء  بكافة المراكز .
 
وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بإخلاء مؤقت للمواطنين بالمناطق المنخفضة والمنازل القديمة بمنطقة قرية الامل "عفونة سابقاً " بوادي النطرون ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء إحترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم .

 


الطقس اليوم

الطقس الان

حالة الطقس اليوم

اخبار الطقس اليوم

حاله الطقس اليوم

طقس الاسكندرية

الارصاد الجوية

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمطار و صقيع يضرب الأسكندرية.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد..بث مباشر

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:23 ص

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالصقيع فى مطروح والساحل الشمالى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:31 ص

احذروا أجواء غير مستقرة تضرب البلاد.. طقس سيئ يضرب المحافظات والأرصاد تحذر: مستمر للخميس.. انخفاض حاد بدرجات الحرارة ونشاط رياح يصل العاصفة والصغرى بالقاهرة 7 درجات.. أمطار غزيرة ورعدية تمتد للقاهرة الكبرى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:25 ص

طقس القليوبية .. أمطار خفيفة ونشاط لحركة الرياح يضرب مدن المحافظة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:44 ص

حالة الطقس اليوم .. الأقمار الصناعية تشير لتكون سحب وأمطار غزيرة بالعاصمة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:30 ص

الطقس السيئ يضرب المحافظات والأرصاد تحذر من استمرار الأمطار حتى الخميس

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:54 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة