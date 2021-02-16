أمطار غزيرة تضرب مدن ومراكز البحيرة.. وتوقف حركة الملاحة وإغلاق بوغاز رشيد

شهدت محافظة البحيرة طقسا سيئا منذ الصباح الباكر.. حيث انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة صاحبها سقوط أمطار غزيرة خاصة على المناطق الساحلية .
وأدى سقوط الامطار الى توقف حركة الملاحة و الصيد وإغلاق بوغاز رشيد نظرا لارتفاع مستوى الامواج وكذلك ادى هطول الامطار بكثافه الى انخفاض الحركة التجارية.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على كافة مراكز ومدن المحافظة وان ترتفع حدة الأمواج بالبحر المتوسط من ثلاثة الى خمسة امطار .
من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والتأهب بجميع الوحدات المحلية والمديريات لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة
مشددا على إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتأهب جميع الأطقم والمعدات .
كما شدد محافظ البحيرة على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه و مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها .
ووجه محافظ البحيرةبالاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق وإستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق بالاضافة الى مراجعة صيانة خطوط ومجالات الكهرباء بكافة المراكز .
وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بإخلاء مؤقت للمواطنين بالمناطق المنخفضة والمنازل القديمة بمنطقة قرية الامل "عفونة سابقاً " بوادي النطرون ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء إحترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم .
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