أمطار غزيرة تضرب مدن ومراكز البحيرة.. وتوقف حركة الملاحة وإغلاق بوغاز رشيد

وأدى سقوط الامطار الى توقف حركة الملاحة و الصيد وإغلاق بوغاز رشيد نظرا لارتفاع مستوى الامواج وكذلك ادى هطول الامطار بكثافه الى انخفاض الحركة التجارية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على كافة مراكز ومدن المحافظة وان ترتفع حدة الأمواج بالبحر المتوسط من ثلاثة الى خمسة امطار .