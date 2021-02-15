وتابع: "لا يجب أن نخلط بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا - إننا لا نغادر أوروبا - ولدينا الكثير من الأصدقاء والأنصار في أوروبا، وسنواصل تطوير العلاقات المفيدة للجانبين معهم".