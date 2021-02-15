صيادلة الإسكندرية تتبرع للمحافظة بـ900 حقيبة بروتوكول علاجى لمواجهة كورونا

يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ونقابة الصيادلة بالإسكندرية بقيادة الدكتور محمد أنسى الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وثمن المحافظ، الجهد الكبير الذي تقوم به أطقم الأطباء والتمريض والصيادلة والعاملين بالقطاع الصحي فهم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، مشيراً إلى أنهم دائما يتصدرون الموقف ويضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنسانى تجاه وطنهم وكذلك توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

وأشار الشريف، إلى أنه سيتم توزيع أدوية التبرع بمعرفة غرفة عمليات كورونا بمحافظة الإسكندرية وبموجب بطاقة الرقم القومي وما يفيد الإصابة بفيروس كورونا على أن يتم استلاهم من داخل ديوان عام المحافظة.

ووجه الشريف، الشكر لنقابة الصيادلة لتواصلهم الدائم مع المحافظة خلال فترة جائحة كورونا وسعيهم لتوفير الكمامات الواقية والمطهرات والمعقمات والأدوية اللازمة بالصيدليات بأسعار مناسبة أمام المواطنين، مؤكدا أن أطقم الأطباء والتمريض والصيادلة والعاملين بالقطاع الصحي لهم منا كل التقدير والدعم على دورهم الوطني الجليل الذي قدموه ومازالو يقومون به لأهالي الإسكندرية.

ومن جانبه، أوضح نقيب الصيادلة أن التبرع يتضمن 450 علبة من صنف (ossofortin) و 450 علبة من صنف(zinco_c) المدونان ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى العزل المنزلي والمستخدمان في مستشفيات العزل.

ووجه الشافعي، الشكر للمحافظ على دعمه الدائم للنقابة، مؤكدا أن الصيادلة هم جزء لا يتجزاء من نسيج المحافظة وسيؤدون الدور المنوط بهم لخدمة الشعب السكندري بكل أمانة وصدق.

أشار الشافعي، إلى أهمية دور الصيدلي خلال فترة تعرض البلاد لجائحة كورونا حيث يقوم بالعمل على مدار اليوم لتوفير الدواء المناسب لحالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا، وتقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين محافظة الإسكندرية ونقابة الصيادلة ومستشفيات القطاع الصحي من جامعة ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والهيئات التعليمية للتصدي لجائحة كورونا التي تعرضت لها البلاد.