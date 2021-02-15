اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعيين النيجيرية نجوزى إيويلا فى منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:27 م
تعيين النيجيرية نجوزى إيويلا فى منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، النيجيرية نجوزى إيويلا في منصب مدير عام المنظمة .، حسبما أفادت مصادر إعلامية قبل قليل.

وعقد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية اجتماعا خاصا اليوم 15 فبراير عبر الفيديو للنظر في تعيين المدير العام المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار المجلس النيجيرية نجوزى اوكونجو إيويلا لشغل المنصب بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن معارضتها السابقة الأسبوع الماضى، وإذا تم اختيارها للمنصب، ستصبح اوكونجو إيويلا أول شخصية أفريقية وأول امرأة تتولى قيادة المنظمة .

وكانت المرشحة الكورية الجنوبية يو ميونج-هي، انسحبت من سباق رئاسة منظمة التجارة العالمية، مما يمهد الطريق أمام منافستها النيجيرية لتولي المنصب، حيث قررتُ التخلي عن الترشح لرئاسة المنظمة بعد إجراء مشاورات وثيقة وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن تأييدها لوزيرة التجارة الكورية في سباق اختيار مدير عام جديد للمنظمة في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة، بينما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لمنافستها النيجيرية.

وقالت "يو": «تحترم واشنطن، التي أظهرت دعمًا قويًّا لترشحي، قرار انسحابي من السباق»، ملمحة إلى أنها تشاورت أيضًا مع إدارة جو بايدن الجديدة في هذا الشأن.

 


منظمة التجارة العالمية

نيجيريا

التجارة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ينظر في تعيين المدير العام للمنظمة اليوم

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:57 ص

الأمم المتحدة: تعافى التجارة العالمية سيتعثر مجددا فى الربع الأول من العام

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:09 م

التجارة العالمية: النظام التجارى العالمى يحتاج لمشاركة كاملة للولايات المتحدة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:40 م

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم نفسها كمركز استراتيجى للتجارة العالمية.. 18 مليار دولار حجم الاستثمارات حتى ديسمبر2020.. وتوفير80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. وإنشاء أكثر من 250 شركة مختلفة.. إنفوجراف

الإثنين، 08 فبراير 2021 01:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة