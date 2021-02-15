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بث مباشر.. عزاء البدرى فرغلى فى بورسعيد بحضور قيادات شعبية وتنفيذية

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:38 م
بث مباشر.. عزاء البدرى فرغلى فى بورسعيد بحضور قيادات شعبية وتنفيذية عزاء البدرى فرغلى
بورسعيد - محمد عزام

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أقيم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، عزاء البرلماني السابق البدري فرغلي، وذلك أمام منزله بشارع محمد علي، والذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عامًا.

وتوافد أهالي بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية على منزل البرلماني الراحل لتقديم واجب العزاء.

عزاء البدرى فرغلى (1)

وكان قد شيع أهالي بورسعيد، عصر اليوم، جثمان البرلماني الراحل من المسجد العباسي في حي العرب، حاملينه على الأعناق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني الذي يتواجد فيه مقره الذي كان يستقبل فيه المواطنين طوال السنوات الماضية على أحد المقاهي الشهيرة، قبل أن يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مثواه الأخير بمقابر الأسرة في شارع كسرى.

عزاء البدرى فرغلى (2)

وولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة، ونجح فى كل الإنتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها إحترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات.

عزاء البدرى فرغلى (3)

 

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وفاة البدري فرغلي

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