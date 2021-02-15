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انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن والابتهال الدينى بمشاركة 22 دولة اليوم

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:14 ص
انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن والابتهال الدينى بمشاركة 22 دولة اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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تنطلق اليوم الاثنين، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى بورسعيد الدولية والتى تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصرى بالمركز الثقافى لمحافظة بورسعيد.

ويشارك فى منافسات هذه الدورة 52 من الشباب ممن يمثلون أكثر من 22 دولة ويتنافسون فى 3 افرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والاصوات الحسنة والانشاد والابتهال.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد المحافظ، الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها فى الاعوام السابقة والتى اصبحت اسما متداولا فى العالم.

 

 

 

 


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