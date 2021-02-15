اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 09:19 م
خالد صلاح
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المغرب تسجل 121 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:03 م
المغرب تسجل 121 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 سجلت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الاثنين ،121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 478 ألفا و595 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي التحاليل التي تم إجراؤها للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين و50 ألفا و197 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب ، منها 4367 خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأضافت أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8491 حالة وفاة .. فيما تماثلت 697 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين إلى 459 ألفا و549 متعافيا.

 

 


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