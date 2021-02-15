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العراق: لجنة المشتركة للتحقيق فى معرفة الجهة التى تقف وراء صواريخ مطار أربيل

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:27 م
العراق: لجنة المشتركة للتحقيق فى معرفة الجهة التى تقف وراء صواريخ مطار أربيل العراق
كتب أحمد عرفة

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وجه القائد العام للقوات المسلحة في العراق بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع إقليم كردستان بشأن سقوط صواريخ في مطار أربيل الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحا أن اللجنة المشتركة ستحقق لمعرفة الجهة التي تقف وراء صورايخ مطار أربيل.

وقالت حكومة إقليم كردستان: أكدنا للقنصلية الأمريكية في العراق أننا سنتخذ ما يلزم لحمايتها

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بإقليم كردستان: اتصلنا بالقنصلية الأمريكية للاطمئنان على سلامة الموجودين والتأكيد على حمايتهم.

وتابع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية: المؤسسات الحكومية ستتخذ كل ما يلزم لضمان سلامة العاملين في القنصلية الأمريكية.

 


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