إصابات كورونا العالمية تتجاوز 108.67 مليون والوفيات مليونان و500617​

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 108.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و500617.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 484644 27648932
الهند 155642 10904940
البرازيل 238532 9809754
روسيا 185553 4071883
المملكة المتحدة 116908 4027107
فرنسا 81647 3448617
إسبانيا 64747 3056035
إيطاليا 93356 2710819
تركيا 27377 2579896
ألمانيا 64852 2333393
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق 13164 641628
المغرب 8460 478135
السعودية 6429 372410
الإمارات 1001 345605
الأردن 4444 344803
لبنان 3961 336999
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