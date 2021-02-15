اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 108.67 مليون والوفيات مليونان و500617​

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:15 ص
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 108.67 مليون والوفيات مليونان و500617​ كورونا
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 108.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و500617​.
 
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
    
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
     
الدول والمناطق   إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة
 
الولايات المتحدة      484644            27648932
     
الهند            155642            10904940
     
البرازيل          238532            9809754
     
روسيا            185553            4071883
 
المملكة المتحدة       116908            4027107
     
فرنسا            81647             3448617
     
إسبانيا           64747             3056035
   
إيطاليا           93356             2710819
     
تركيا            27377             2579896
     
ألمانيا           64852             2333393
 
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
 
الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات
 
العراق    13164        641628
 
المغرب    8460           478135
       
السعودية     6429         372410
 
الإمارات    1001         345605
 
الأردن  4444         344803                    
 
لبنان           3961         336999

إصابات كورونا العالمية

كورونا

فيروس كورونا

كورونا في العالم

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