إصابات كورونا العالمية تتجاوز 108.67 مليون والوفيات مليونان و500617​

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 108.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و500617​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 484644 27648932

الهند 155642 10904940

البرازيل 238532 9809754

روسيا 185553 4071883

المملكة المتحدة 116908 4027107

فرنسا 81647 3448617

إسبانيا 64747 3056035

إيطاليا 93356 2710819

تركيا 27377 2579896

ألمانيا 64852 2333393

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 13164 641628

المغرب 8460 478135

السعودية 6429 372410

الإمارات 1001 345605

الأردن 4444 344803

لبنان 3961 336999