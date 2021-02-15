أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يوضح بدائل الحضور بالترم الثانى بعد 10 مارس

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم يوضح بدائل الحضور بالترم الثانى بعد 10 مارس المقبل

"الأرصاد" تحذر من اضطراب الملاحة فى البحر المتوسط بسبب أمطار غزيرة.

وزير التعليم: لا صحة لما يتم تداوله من نماذج امتحانات على السوشيال ميديا

"تنظيم الاتصالات" بشأن المواقع الإباحية: نخاطب الشركات لحجبها ودورنا التوعية

التموين: 2066 محلا تشارك فى الأوكازيون الشتوى وضبط 156 عرضا وهميا

وزير التعليم العالى: الحضور فى الكليات النظرية يومان والعملية 4 أيام

الأزهر: امتحان الإعدادية آخر العام.. واتجاه لتطبيق قرارات التربية والتعليم

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى وجه بالحفاظ على صحة الطلاب بشكل أساسى

وزير التعليم يوضح بدائل الحضور بالترم الثانى بعد 10 مارس المقبل

وزير التعليم: التيرم الثانى يبدأ 10 مارس بجداول حضور للمدرسة أسبوعيا

انطلاق قوافل الصحة الإنجابية فى 10 محافظات غدا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وزير التعليم: امتحانات الثانوية لن تبدأ قبل شهر يوليو المقبل

الرئيس يوجه بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال العام الدراسي

"الأرصاد" تحذر من اضطراب الملاحة فى البحر المتوسط بسبب أمطار غزيرة

غدا شبورة بكافة الأنحاء وأمطار بالسواحل الغربية والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الحكومة تنفى تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم

وزير التموين يعلن انطلاق معارض أهلا رمضان بداية أبريل بتخفيضات تصل لـ 30%

السكة الحديد: وصول 13 عربة روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية الأحد المقبل