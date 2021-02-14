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"الأرصاد" تحذر من اضطراب الملاحة فى البحر المتوسط بسبب أمطار غزيرة

الأحد، 14 فبراير 2021 03:29 م
"الأرصاد" تحذر من اضطراب الملاحة فى البحر المتوسط بسبب أمطار غزيرة الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط
كتب محمود راغب

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذار بحرى خاص بحالة البحر المتوسط من الثلاثاء للخميس المقبل، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية هناك، كنا تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما تؤدى لسقوط أمطار غزيرة.
 
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الغربية .
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

 


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