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السكة الحديد: وصول 13 عربة روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية الأحد المقبل

الأحد، 14 فبراير 2021 09:00 ص
السكة الحديد: وصول 13 عربة روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية الأحد المقبل العربات الروسية
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد أنه متوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية عبر ميناء الإسكندرية الأحد المقبل، وتضم 13 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).
 
 
 
ووصل حتى الآن بعد وصول الدفعة الأخيرة 243 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.
 
 
 
وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.
 
 
 
وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.
 
 
 
 

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