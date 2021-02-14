بولندا تسجل 5334 إصابة و98 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم /الأحد/، تسجيل 5334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و588 ألفا و955 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أورده موقع (بولاند.إن) - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 40 ألفا و807 أشخاص عقب تسجيل 98 وفاة جديدة على مدار أمس /السبت/.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض يبلغ الآن مليونا و342 ألفا و31 شخصا، مُضيفة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل حتى الآن إلى مليونين و107 آلاف و89 شخصا.