الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل 798 إصابة جدیدة، و5 وفيات بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19) في الساعات الـ 24 الماضیة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 117 ألفا و701 حالة، والوفيات 1003 حالات.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 765 حالة شفاء خلال 24 ساعة، لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 166 ألفا و19 حالة.
الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعةالأحد، 14 فبراير 2021 07:28 م
الكويت - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل 798 إصابة جدیدة، و5 وفيات بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19) في الساعات الـ 24 الماضیة.
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