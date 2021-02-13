الصحة الكويتية تسجل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب: أحمد علوى

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الجمعة، تسجیل 1021 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) في الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 176052، وتسجیل سبع حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 992 حالة.

كما أعلنت الوزراء شفاء 642 إصابة في الساعات الـ 24 الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 164537.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة، إن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 122 حالة لیصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید 19» ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 10523 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤھا في الساعات الـ 24 الماضیة بلغ 11240 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 1651287 فحصا، موضحا أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضیة بلغت 9.1 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنین والمقیمین لمداومة الأخذ بسبل الوقایة كافة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني.

وأوصى الجمیع بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه الإسھام في احتواء انتشار الفیروس.