ضبط مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بأسيوط الجديدة

أسيوط- هيثم البدرى

ضبطت الأجهزة الأمنية والرقابية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى، مخزن غير مرخص في شقة سكنية يزاول مهنة بيع المستلزمات الطبية بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك خلال حملة على الصيدليات والمخازن غير المرخصة وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وردت معلومات بوجود شقة سكنية يستغلها بعض الأشخاص لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية وتمكنت الأجهزة الأمنية والرقابية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط، من مداهمة مخزن غير مرخص، وتبين أنه مخزن مخالف ولا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية اللازمة للتخزين والتداول؛ فضلًا عن قيام صاحب الشقة السكنية ببيع وتداول مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ولا يوجد سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وتم مصادرة المضبوطات التي بلغت قيمتها قرابة الـ6 ملايين جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.