اليوم السابع
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خطة لإقامة 28 مشروعا رياضيا جديدا بنظام حق الانتفاع لتنمية المهارات بالبحيرة

الخميس، 11 فبراير 2021 02:00 ص
خطة لإقامة 28 مشروعا رياضيا جديدا بنظام حق الانتفاع لتنمية المهارات بالبحيرة الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الرياضية الجديدة، وذلك لرفع مستوى الخدمات الرياضية للشباب، مضيفا أن هناك خطة طموحة لتطوير كافة مراكزالشباب بالقرى والمدن المختلفة وفقا للمعايير القياسية وكذلك إقامة مراكز جديدة بالمناطق المحرومة والنائية خاصة بالظهير الصحراوى للمحافظة الذى يضم مراكز أبو المطامير وبدر والنوبارية ووادى النطرون.

وأوضح الدكتور خضر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخطة الاستثمارية لقطاع الشباب والرياضة تتضمن 28 مشروعا جديدا بنظام حق الانتفاع بقيمة تقديرية 35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تتضمن إنشاء 6 ملاعب مجهزة، وكذلك إقامة 4 حمامات سباحة لأول مرة بمراكز دمنهور وكوم حمادة وكفر الدوار وايتاى البارود وذلك لرفع القدرات البدنية وتنمية المهارات الرياضية للشباب.

يذكر أنه تم تنفيذ 4 مراكز شباب مطورة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة خلال المرحلة الأولى لمبادرةحياة كريمة بتكلفة اكثر من 10 ملايين جنيه بقرى عبد الحليم محمود وزاوية صقر وعلى مبارك والخرطوم.
 
كما يجرى العمل لتنفيذ 7 مراكز شباب أخرى بقيمة 40 مليون جنيه للانتهاء منها فى شهر مايو المقبل بقرى بلال بن رباح وعزرا وعبد الوهاب والياس والصفا والمروة والدواجن.

 


مشروعات رياضية

وكيل الشباب بالبحيرة

محافظة البحيرة

تطوير مراكز الشباب

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