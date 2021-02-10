عالم فيروسات بلجيكى: البرد لم يؤثر فى عدد إصابات كورونا فى البلاد

كتب: أحمد علوى

قال إيف فان ليثيم عالم الفيروسات والمتحدث الفيدرالي بإسم مركز الأزمات فى بلجيكا، انه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالوضع الوبائي في بلجيكا اليوم الاربعاء أن "العدوى بكورونا لم تتغير بسبب البرد" وأضاف "ما زلنا صامدين، والذروة التى عرفناها منذ أسابيع مستمرة وأشار إلى انخفاض طفيف في معدل الإصابات الجديدة و تزايد عدد حالات الاستشفاء بشكل طفيف وتتناقص الوفيات.

انخفض متوسط ​​عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 5٪ عن الأسبوع السابق، ففي المتوسط سجلت البلاد 2212.4 إصابة جديدة بالفيروس يوميا بين 30 يناير و 5 فبراير وهذا الإنخفاض لا يرتبط بعدد الفحوصات حيث زادت الأخيرة بمعدل 50 ألف اختبار يوميًا.

وتابع فان ليثيم قائلاً ان بلجيكا سجلت انخفاض في الاصابات في جميع الفئات العمرية “مع انخفاض ملحوظ بشكل خاص في حالات كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 و 90 عامًا بنسبة 18 و 22 ٪ على التوالي “.

كما يستمر متوسط​ الحالات الجديدة في الانخفاض عند الشباب ففي الاسبوع الماضي كان نصف الحالات الجديدة أقل بالنسبة للاشخاص من 38 عام.