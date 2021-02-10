اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة القناة بنسبة ‎%‎95.7

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:38 م
اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة القناة بنسبة ‎%‎95.7 رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة دفعة أكتوبر 2020 حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 95.7٪.

من جانبه أعلن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أسماء الطلاب العشرة الأوائل وهم إسراء عبد الحكيم حسينى الأولى، دينا طارق عبد الله الثانية، رانيا مدحت احمد الثالثة، سارة ممدوح عبد الحكيم الرابعة، دينا يس محمد الخامسة، مروه يس محمد السادسة، كريم عبد النعيم على السابعة، الاء احمد السيد الثامنة، رشا عبد الحميد محمود التاسعة، دينا عزت عبد الدايم العاشرة.

وأوضح الدكتور أسامة عنتر عميد، كلية الطب بجامعة القناة، أن إجمالى عدد الطلاب الناجحين بلغ 114 حصل 61 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز و31 على تقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف و13 على تقدير عام جيد جدا و 8 طلاب على تقدير جيد بينما حصل  طالب واحد فقط على تقدير مقبول.

وأضافت الدكتورة منى غالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 50.8 ٪ حصلوا على تقدير عام ممتاز و26٪ على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، مما يدل على تفوق طلاب هذه الدفعة وتميزهم.

 

 


كليه الطب جامعه القناه

جامعه القناه

جامعه قناه السويس

نتيجه كليه الطب

الدكتور احمد زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة