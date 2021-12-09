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وفد سياحى من دولتى اسبانيا وبلغاريا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:15 م
وفد سياحى من دولتى اسبانيا وبلغاريا يزور المناطق الأثرية بالمنيا الوفد السياحى
المنيا -حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استقبال المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة الوفود السياحية بمختلف الجنسيات، حيث زار وفد سياحى من دولتى اسبانيا وبلغاريا المناطق الأثرية بمنطقة آثار تونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

من جانبه، أشار الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة، إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار الأشمونين - شمال غرب مركز ملوى ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بنى مزار،وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ “البقيع الثانى " لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.


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