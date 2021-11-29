اليوم السابع
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وفد سياحى من أمريكا وهولندا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:02 م
وفد سياحى من أمريكا وهولندا يزور المناطق الأثرية بالمنيا وفود سياحية
المنيا-حسن عبد الغفار

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استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من دولتى هولندا وامريكا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وبنى حسن الشروق، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين - شمال غرب مركز ملوى ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ “البقيع الثانى " لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

 

 

 


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