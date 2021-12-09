منتخب الطائرة بجامعة أسيوط يفوز بالمركز الأول فى أسبوع الفتاة الجامعية بالأقصر

أسيوط فريق المحافظات

هنأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط منتخب الكرة الطائرة طالبات الذى فاز مؤخراً بالمركز الأول فى اللقاء الرياضى للفتاة الجامعية (أولمبياد الفتاة الجامعية) للعام الجامعى 2021/2022 والذى أقيم بالأقصر تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات مصر: شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى ذات السياق أكد على إيمان الجامعة العميق بالدور الهام الذى تلعبه الأنشطة الطلابية خاصةً الرياضية فى بناء شخصية الطلاب والطالبات وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية، مشيداً باهتمام الدولة بإقامة الأنشطة والبرامج الشبابية بالمناطق السياحية لتعريف الشباب بمعالم مصر السياحية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن تماشيًا مع رؤية مصر 2030م.

كما أعرب الدكتور شحاتة غريب عن فخره واعتزازه بطالبات الجامعة والإنجاز الرياضى الذى حققنه باللقاء الرياضى بالأقصر بمشاركة 600 طالبة يمثلون 24 جامعة مصرية، متقدماً بالشكر للقائمين على النشاط الرياضى بالجامعة على رعايتهم الكاملة للطالبات حتى تحقيق هذا الفوز، داعياً إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات المصرية وبصفة خاصة فى أقاليم مصر والوجه القبلى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وفى إطار المشروع القومى للياقة البدنية.