اليوم السابع
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جامعة أسيوط تنظم ندوة علمية عن أهمية "الجوجوبا" اليوم

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 10:00 ص
جامعة أسيوط تنظم ندوة علمية عن أهمية "الجوجوبا" اليوم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر، وقائع الندوة العلمية التي تنظمها كلية الزراعة تحت عنوان الجوجوبا (الذهب الأخضر)لحياة كريمة وتنمية المستدامة وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة .

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن الندوة تأتى فى إطار مجالات برتوكول التعاون المبرم، والذي يجمع الجامعة مع الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وشركة أسيوط لتكرير البترول .

وصرح الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، أنه من المقرر أن تشهد الندوة كذلك حضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس إسماعيل محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية والكيميائي  ماجد محمد مصطفى الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول .

وكشف عميد كلية الزراعة أن برنامج الندوة من المقرر أن يشهد  إلى جانب الكلمات الافتتاحية عدد من المحاضرات العلمية يستهلها رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية بمحاضرة حول طرق إكثار الجوجبا ، يليها الجوجبا كنبات زراعي صناعي ومقاوم للتصحر والتغيرات المناخية للدكتور محرم فؤاد أستاذ خصوبة التربة ورئيس الوحدة بمركز بحوث الصحراء ، وكذلك محاضرة عن تعظيم الاستفادة الطبية والصيدلانية من الجوجبا للدكتور أحمد عبد المولى عميد كلية الصيدلة ، وأخيراً الجوجبا نموذج لتحقيق منهم البحوث والتطوير يقدمها الدكتور مجدي محمد ملوك رئيس قطاع المتابعة والتقييم بالشركة على أن يتم في ختام المحاضرات حلقة نقاشية مفتوحة بين الحضور، مضيفاً أن وقائع الندوة من المقرر أن يسبقها كذلك افتتاح معرض يجمع بين معروضات الأطراف الشريكة والمنظمة للندوة .


جامعة أسيوط

أهمية الجوجوبا

أسيوط

كلية الزراعة

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