محافظ شمال سيناء: رصف شوارع بالعريش وإنشاء مساكن جديدة ببئر العبد

شمال سيناء- محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تواصل رصف شوارع جديدة فى مدينة العريش، وإنشاء مساكن جديدة بقرية التلول بنطاق مركز بئر العبد.

وأوضح محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية أنه تم حل مشكلة البنية الأساسية وتداخلاتها فى تنفيذ المحور الساحلى بالعريش.

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحاته: "أقدم اعتذارى للمواطنين فى حدوث هذه المشكلة"، وتابع، أن محور شارع أسيوط البديل يعمل بكفاءة وجارى حاليا رصف شارع الخزان ليتم ربطه بالجزء المنتهى من المحور الساحلى.

وأشار إلى أنه بشأن مسار تطوير ميناء العريش البحرى، تم مخاطبة وزارة المالية لإرسال لجنة من هيئة الخدمات الحكومية لتقدير سعر متر الأرض وتحقيق مطالب المواطنين بسعر عادل للمتر وقال "سنلتزم بالسعر الذى تقرره اللجنة، وسيعلن تقدير السعر على المواطنين ونحن فى انتظار تقدير اللجنة وتم عمل حصر لكل المنطقة بكل ما فيها حتى يحصل كل مواطن على حقه".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن قرار المهلة الخاص باستكمال البناء فى مشروع ابنى بيتك يخص من لم يبن على قطعة الأرض، وسيتم سحب الأرض منة ومن لم يستكمل بناء الدور الأول.

أضاف أنه تم التصديق على بناء 30 منزلا بقرية التلول، بنطاق مركز بئر العبد من الخطة الاستثمارية للمحافظة لخدمة الصيادين واسرهم.

وأشار إلى أن المدن التى تقع فى نطاق محافظة شمال سيناء، وتعامل معاملة هيئة المجتمعات العمرانية وتخضع لولايتها هى مدينه السلام 2 وبئر العبد الجديدة ورفح الجديدة.

كما أوضح محافظ شمال سيناء فى تصريحاته، انه حاليا لا توجد تسويات للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة، واخر التسويات تمت فى شهر نوفمبر ٢٠٢٠، لافتا ان التسويات مرتبطة بقرار التنظيم والادارة، وما تم تسويته هو إعادة تسكين الحاصلين على بكالوريوس تجارة وحقوق لسد العجز فى هذه التخصصات بالمديريات المختلفة.

وجاء فى تصريحات محافظ شمال سيناء، أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة لتوفير تقاوى القمح والشعير للمزارعين بشمال سيناء بتخفيض ٥٠% عن السعر المعتاد ودفع المعدات اللازمة لتسوية الأرض واعدادها للزراعة، وتوفير خلايا تربية النحل للمزارعين بشمال سيناء.