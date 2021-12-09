محافظ شمال سيناء: توفير كافة الاحتياجات للقرى والمناطق بالشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن كافة الخدمات الحكومية ستعود للمناطق بالشيخ زويد التى عاد سكانها لها.

وفى تصريح صحفى، دعا المحافظ المواطنين سكان قرى الشيخ زويد للعودة لديارهم وقال " التنمية هى التى تقضى على الإرهاب".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن جهات الاختصاص سمحت للمواطنين بالعودة إلى أماكنهم بعد تأمينها وفى إجراء سريع تم تحويل نظام عمل لجان حصر التعويضات إلى الأماكن المسموح بها، لافتا إلى أن عمل اللجان فى المراحل الأخيرة لصرف التعويضات.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه تم الانتهاء من تقدير تعويضات الـ505 ملفات ونحن فى انتظار انتهاء الاستعلام الخاص بهم، وخلال أيام ويتم الصرف لهم.

وتابع: "أن تعويضات الزراعات بدأت بالمناطق العائدة بالشيخ زويد بقرى أبو العراج والشلاق ويتم تحرى الدقة فى عمليات الحصر، وتعويضات منطقة دوار التنك وابو شنار وعددهم 294 ملف جارى استكمال الملفات الخاصة بهم".

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه توجد مشكلة فى الكهرباء وضعف للتيار فى بعض المناطق، ويتم عمل مناوبة لتفادي ضعف الكهرباء بالشيخ زويد وجارى إنشاء محطة كهرباء عملاقة بمنطقة الشلاق لتغطية الشيخ زويد ورفح بالكامل.

وقال محافظ شمال سيناء، إنه سيتم إعادة تأهيل ورصف طريق الجورة حتى مدينة الشيخ زويد وسيصل لمنطقة السكادرة على البحر كمحور عرضى، والمحاور الطولية بالشيخ زويد ستشمل الطريق الدولى ولتفادى ضيق الطريق بالشيخ زويد سينحرف الطريق جنوبا بعد منطقة الشلاق ليخرج عند منطقة ابو طويلة حتى الماسورة حتى منفذ رفح، والطريق الدولى القديم سيتم رفع كفاءته للمحافظة على منطقة السوق التجارى بمدينة الشيخ زويد واستمرارها فى خدمة المنطقة.