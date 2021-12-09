للتخلص من دهون البطن.. تناول الزبادى وأكثر من البروتين وقلل التوتر

كتبت مروة هريدى

يعد فقدان الوزن في حد ذاته مهمة صعبة، وإذا تراكمت الدهون في البطن والمعروفة باسم الدهون الحشوية، فإن المهمة تصبح أكثر تعقيدًا، لأنها تشكل خطورة على الصحة، لأن هذا النوع من الدهون يتكون داخل تجويف البطن حول الأعضاء الداخلية، لذلك قد تسبب مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بحالات معينة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومقاومة الأنسولين، وغيرها، وتشير إحدى الدراسات إلى أن تناول طعام معين يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تقليل الدهون الحشوية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

عندما يتعلق الأمر بتراكم الدهون حول منطقة البطن، فإن الجلوس طوال اليوم في نفس الوضع يلعب أيضًا دورًا، بناءً على ذلك، يقترح الباحثون أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د يمكن أن يساعد في تقليل هذا النوع من الدهون.

يعتبر الزبادي اليوناني الخالي من الدسم أو قليل الدسم هو أحد الأطعمة التي تتناسب تمامًا مع هذه المعايير ويمكن أن يكون من المفيد تضمينه في النظام الغذائي لأولئك الذين يتطلعون للتخلص من دهون البطن.

كيف يمكن أن يساعدك الزبادي فى التخلص من الدهون الحشوية؟

وعاء من الزبادي العادي هو وجبة كاملة مليئة بجميع العناصر الغذائية الأساسية، يحتوي على ما يقرب من 20-23 جرام من البروتين، وهو أحد المغذيات الكبيرة التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، كما يستغرق البروتين أيضًا وقتًا أطول للهضم ويُعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنه غني بالكالسيوم وفيتامين د، وهما مغذيات ضرورية لصحة عظامك.

طرق أخرى لتقليل الدهون الحشوية

إلى جانب تضمين الزبادي في نظامك الغذائي، هناك عدة طرق أخرى لفقدان دهون البطن، مثل:

أداء التمارين التي تستهدف منطقة البطن

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف

تجنب الجلوس لفترات طويلة

قم بإجراء فحوصات دورية منتظمة

تناول المزيد من البروتين

راقب كمية السكر التي تتناولها

تقليل مستويات التوتر