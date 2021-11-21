تخلص من الدهون الحشوية بالبطن لتجنب الإصابة بأمراض القلب والكبد

كتبت - ميرفت رشاد

الدهون الحشوية، هي الدهون الموجودة تحت الجلد والتي يمكنك إمساكها أو قرصها والتي تحيط بالأعضاء في أعماق البطن، مثل المعدة والكبد والأمعاء، تزيد الدهون الحشوية من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي الخطيرة ، بما في ذلك مرض قلبي، مرض السكري من النوع 2، مرض الكبد الدهني، متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، توقف التنفس أثناء النوم في النساء وفقا لما نشره موقع "eatthis".

وأكد التقرير المنشور في موقع "eatthis"، أن السبب الأول للدهون الحشوية هو النظام الغذائي السيئ، لا سيما النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والكربوهيدرات البسيطة (التي يتحول الجسم بسرعة إلى سكر)، يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن التي يصعب غالبًا فقدانها، خاصة في منطقة البطن.

وأضاف التقرير أن الفركتوز أو السكر، يجعل الخلايا الدهنية تنضج بشكل أسرع، وتحديدًا في الدهون الحشوية فالنظام الغذائي المليء بالمشروبات الغازية أو المشروبات الغازية المحتوية على الفركتوز لا يزيد فقط من تناول السعرات الحرارية، ولكنه يؤثر على كيفية نمو دهون البطن، وقد تكون أكثر عرضة لمشاكل صحية من الدهون الحشوية إذا كان خصرك أكثر من 40 بوصة إذا كنت امرأة، أو إذا كان خصرك أكثر من 35 بوصة إذا كنت رجلاً.

وأشار التقرير إلى أن الدهون الحشوية تزيد من إنتاج المواد الالتهابية في الجسم التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، كما يمكن أن يؤدي قرب الدهون الحشوية من الكبد والبنكرياس إلى زيادة الكولسترول "الضار" وتمنع الجسم من تكسير الدهون ومعالجة نسبة السكر في الدم.

كشف التقرير، عن أسهل طريقة لتقليل الدهون الحشوية هي إنقاص الوزن، ويعتبر التخلص من المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة بداية جيدة، وتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، وفقدان الوزن وحده يمكن أن تقلل بشكل فعال الدهون الحشوية.

وأوضح التقرير، أن التمرينات الرياضية ضرورية لخفض دهون البطن، فالنظام الغذائي لن يفعل ذلك بمفرده، ويجب الحصول على قسط كافٍ من النوم، وجد الباحثون في جامعة ويك فورست أن أخصائيي الحميات الذين ينامون خمس ساعات أو أقل كل ليلة يزيد وزنهم بمقدار مرتين ونصف المرة عن الأشخاص الذين ينامون بشكل كافٍ (أي سبع إلى تسع ساعات في الليلة).